Проходной двор, депутаты в бешенстве: как выглядит студия телеканала "Рада" в кулуарах – фото

15 декабря государственный парламентский телеканал "Рада" вышел в эфир из обновленной студии, развернутой прямо в кулуарах парламента Украины, и сразу окунулся в водоворот скандалов. Народные депутаты недовольны соседством телевизионной студии, которая оказалась полностью открытая как для самих народных избранников, так и для работающих здесь журналистов.
Как выглядит студия
Сайт "Сегодня" посетил студию телеканала "Рада" и сделал фотообзор.
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Студия оказалась прямо в эпицентре закулисья парламента. Депутатам и журналистам других СМИ теперь приходится ходить через студию.
Такой открытостью уже воспользовался пятый президент Украины Петр Порошенко. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прямо во время прямого эфира зашел в студию (поднялся на подиум) и начал перепалку с ведущими телеканала "Рада".
Благодаря тому, что все происходит в прямом эфире, Петр Алексеевич имел возможность на государственном телеканала рассказать, что "Рада" теперь обслуживает интересы Офиса президента и весь этот "банкет" за бюджетный счет.
Благодаря телевизионному освещению теперь кулуары Верховной Рады заполнены синим цветом.
Первые скандалы
- Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Новый менеджмент решил обустроить две новые студии телеканала прямо в здании Верховной Рады и в здании Кабинета министров.
- В Ютубе появился проморолик "Рады", где засветился политтехнолог Владимир Петров, который в свое время подозревался в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко Ольга на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Тогда скандал связывали с давлением на руководство ГБР.
- Депутатам из оппозиционных партий не понравилось, что на телеканале захотели показывать еще аналитические программы и политические ток-шоу. Это, по их мнению, не соответствует уставу государственного парламентского ТВ.
- Днем 16 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на совещании у руководства парламента договорились – "Рада" пока вернется к привычному формату вещания.