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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Проходной двор, депутаты в бешенстве: как выглядит студия телеканала "Рада" в кулуарах – фото

Эксклюзив
Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 декабря, 18:17
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"Сегодня" показывает, как выглядит уже ставшая скандальной студия
На обновление телеканала уже потратили 320 миллионов гривен / Коллаж "Сегодня"
На обновление телеканала уже потратили 320 миллионов гривен / Коллаж "Сегодня"

15 декабря государственный парламентский телеканал "Рада" вышел в эфир из обновленной студии, развернутой прямо в кулуарах парламента Украины, и сразу окунулся в водоворот скандалов. Народные депутаты недовольны соседством телевизионной студии, которая оказалась полностью открытая как для самих народных избранников, так и для работающих здесь журналистов.

Как выглядит студия

Сайт "Сегодня" посетил студию телеканала "Рада" и сделал фотообзор.

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Студия телеканала "Рада", которая развернулась прямо в кулуарах Верховной Рады
Студия телеканала "Рада", которая развернулась прямо в кулуарах Верховной Рады

Студия оказалась прямо в эпицентре закулисья парламента. Депутатам и журналистам других СМИ теперь приходится ходить через студию.

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Такой открытостью уже воспользовался пятый президент Украины Петр Порошенко. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прямо во время прямого эфира зашел в студию (поднялся на подиум) и начал перепалку с ведущими телеканала "Рада".

На две подобные студии (вторую оборудуют в Кабмине) ушел ни один миллион гривен
На две подобные студии (вторую оборудуют в Кабмине) ушел ни один миллион гривен

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Благодаря тому, что все происходит в прямом эфире, Петр Алексеевич имел возможность на государственном телеканала рассказать, что "Рада" теперь обслуживает интересы Офиса президента и весь этот "банкет" за бюджетный счет.

Благодаря телевизионному освещению теперь кулуары Верховной Рады заполнены синим цветом.

Первые скандалы

  • Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Новый менеджмент решил обустроить две новые студии телеканала прямо в здании Верховной Рады и в здании Кабинета министров.
  • В Ютубе появился проморолик "Рады", где засветился политтехнолог Владимир Петров, который в свое время подозревался в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко Ольга на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Тогда скандал связывали с давлением на руководство ГБР.
  • Депутатам из оппозиционных партий не понравилось, что на телеканале захотели показывать еще аналитические программы и политические ток-шоу. Это, по их мнению, не соответствует уставу государственного парламентского ТВ.
  • Днем 16 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на совещании у руководства парламента договорились – "Рада" пока вернется к привычному формату вещания.

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