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Почему Гордон удалил пост с Зеленским на шашлыках – названа смешная причина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
22 декабря, 09:54
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Журналист опубликовал летнюю фотографию с президентом и решил потроллить пропагандиста Соловьева
На фото: Гордон, Зеленский, Алеся Бацман и Савик Шустер. Коллаж "Сегодня"
На фото: Гордон, Зеленский, Алеся Бацман и Савик Шустер. Коллаж "Сегодня"

Пост с фотографией, где президент Владимир Зеленский жарит шашлыки с журналистами, был удален со страницы Дмитрия Гордона в Instagram из-за шутки о российском пропагандисте Владимире Соловьеве. Об этом рассказал сам журналист в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

По его словам, он решил потроллить российского пропагандиста, с которым у них давно "война".

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"Утром проснулся в хорошем настроении. Думаю, как бы потролить весь мир? Опубликовал фото, где президент, я, Алеся Бацман и Савик Шустер готовим шашлыки. И написал примерно так: "Воспоминания о лете. Я с друзьями на шашлыках, зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось жестким и невкусным, из-за этого и перессорились", – сказал Гордон.

Журналист объяснил, что публикация была удалена самим сервисом якобы из-за жалоб, но и здесь он снова не упустил возможности высмеять Соловьева.

"Поступили жалобы, что зажарили Соловьева, я этого не учел. Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева – себя не уважать", – подчеркнул он.

Что за публикация от Гордона?

Накануне Дмитрий Гордон поделился архивной фотографией, которую разместил на своей странице в Instagram. Подпись звучала так: "Воспоминания о лете. С друзьями на шашлыках. Зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось старое, жесткое и невкусное — поэтому ближе к зиме перессорились". Однако достаточно быстро пост исчез.

Гордон, Зеленский, Алеся Бацман и Савик Шустер. Фото: instagram.com/gordondmytro
Тогда они были в хороших отношениях. Фото: instagram.com/gordondmytro

Напомним, что эти фото были сделаны в День журналиста этим летом, 6 июня. Зеленский пригласил журналистов на шашлык, который сам и жарил.

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Как Зеленский и Гордон поругались

  • Журналист открыто неоднократно высказывал возмущение срывом спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и винит в этом Офис президента, в том числе и Зеленского. На фоне этого Гордон как-то сказал, что "даже если рейтинг Владимира Зеленского к моменту окончания его каденции будет 90%, он все равно должен уйти".
  • На это президент отреагировал так: "Даже если я не пойду на второй срок, они так боятся, Гордон из штанов выбрасывается…" Реакция журналиста не заставила себя долго ждать – Гордон ответил Зеленскому.
  • А недавно бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью заявил, мол, президент дал команду Государственному бюро расследований открыть уголовное дело против журналистов, в том числе на Гордона. На это журналист записал видеообращение к Зеленскому.

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