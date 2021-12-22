Почему Гордон удалил пост с Зеленским на шашлыках – названа смешная причина

Пост с фотографией, где президент Владимир Зеленский жарит шашлыки с журналистами, был удален со страницы Дмитрия Гордона в Instagram из-за шутки о российском пропагандисте Владимире Соловьеве. Об этом рассказал сам журналист в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.
По его словам, он решил потроллить российского пропагандиста, с которым у них давно "война".
"Утром проснулся в хорошем настроении. Думаю, как бы потролить весь мир? Опубликовал фото, где президент, я, Алеся Бацман и Савик Шустер готовим шашлыки. И написал примерно так: "Воспоминания о лете. Я с друзьями на шашлыках, зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось жестким и невкусным, из-за этого и перессорились", – сказал Гордон.
Журналист объяснил, что публикация была удалена самим сервисом якобы из-за жалоб, но и здесь он снова не упустил возможности высмеять Соловьева.
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"Поступили жалобы, что зажарили Соловьева, я этого не учел. Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева – себя не уважать", – подчеркнул он.
Что за публикация от Гордона?
Накануне Дмитрий Гордон поделился архивной фотографией, которую разместил на своей странице в Instagram. Подпись звучала так: "Воспоминания о лете. С друзьями на шашлыках. Зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось старое, жесткое и невкусное — поэтому ближе к зиме перессорились". Однако достаточно быстро пост исчез.
Напомним, что эти фото были сделаны в День журналиста этим летом, 6 июня. Зеленский пригласил журналистов на шашлык, который сам и жарил.
Как Зеленский и Гордон поругались
- Журналист открыто неоднократно высказывал возмущение срывом спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и винит в этом Офис президента, в том числе и Зеленского. На фоне этого Гордон как-то сказал, что "даже если рейтинг Владимира Зеленского к моменту окончания его каденции будет 90%, он все равно должен уйти".
- На это президент отреагировал так: "Даже если я не пойду на второй срок, они так боятся, Гордон из штанов выбрасывается…" Реакция журналиста не заставила себя долго ждать – Гордон ответил Зеленскому.
- А недавно бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью заявил, мол, президент дал команду Государственному бюро расследований открыть уголовное дело против журналистов, в том числе на Гордона. На это журналист записал видеообращение к Зеленскому.