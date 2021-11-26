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"Штаны на месте, но было стыдно": Гордон ответил Зеленскому

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 23:47
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Журналист заявил, что ему больше неинтересно слушать речи президента
Гордону больше неинтересен Зеленский / Коллаж "Сегодня"
Гордону больше неинтересен Зеленский / Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон отреагировал на заявления Владимира Зеленского о том, что он "выпрыгивает из штанов" с требованием не идти на второй президентский срок. Глава государства сказал это во время пресс-конференции, отметив, что окончательно решения еще не принял. Слова Гордона он также назвал "позорищем".

Реакция не заставила себя долго ждать. В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон ответил президенту.

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Ответ

"Я не выбрасываюсь из штанов. Все нормально, они на мне, на месте. Я просто вашу честь спасаю. Вы сказали, когда шли в президенты: "Я иду на один срок". Порядочные люди выполняют обещания. Ну, какие могут быть разговоры о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, что идет на один срок. Надо выполнять обещания или не надо?", – задался вопросом Гордон во время программы "Свобода слова Савика Шустера".

Журналист также отметил, что ему было стыдно слушать речь президента во время пресс-конференции.

"Мне Владимир Зеленский больше неинтересен. Сегодня надо говорить не о Зеленском, а о будущем Украины. Он перестал быть интересным. Он не формулирует смыслы, не формирует повестку дня. Это был театр одного актера. Он был не в своей тарелке. Мне стыдно было, честно скажу. Говорил он, а стыдно был мне", – оценил поведение президента во время общения с прессой Дмитрий Гордон.

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Реакция на пресс-марафон

  • Бывший спикер Дмитрий Разумков обратил внимание, что президент Владимир Зеленский недостаточно серьезно отнесся к оглашению информации о якобы возможной подготовке государственного переворота 1-2 декабря в Украине.
  • Итогом прошедшего 26 ноября пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского стало падение акций всех украинских компаний на Лондонской бирже и потеря миллиардов долларов. Об этом заявил бывший глава МВД Арсен Аваков.

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