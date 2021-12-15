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Зеленский приказал посадить Гордона? Журналист жестко ответил (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
15 декабря, 17:03
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Накануне Богдан сказал Гордону, что президент лично дает команду, кого посадить
Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов, в том числе и самого Гордона. Журналист ответил на это заявление.

Соответствующее видеообращение Гордон опубликовал в Youtube.

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По его словам, Зеленский хочет посадить его за правду и он намерен предпринять ряд шагов в связи с этим.

"Если за правду президент решил посадить меня и открывает против меня НСРД (негласные следственные (розыскные) действия. – Ред.), то извините, я считаю это незаконным и аморальным. Поэтому прямо сейчас я подписываю и отправляю запросы в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, в Министерство внутренних дел и ГБР запросы о том, проводятся ли в отношении меня какие-то следственные (розыскные) действия, если да, то на каком основании и так далее. На эти запросы я рассчитываю, в соответствии с законом, в течение пяти дней получить исчерпывающие ответы, о чем я обязательно проинформирую общественность", – сказал Гордон.

Кроме того, он добавил, что отправит запросы в посольство США, Великобритании и стран Евросоюза.

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"Я хочу, чтобы и международная общественность знала, что под руководством президента Зеленского в Украине введется методичная борьба со свободой слова", – подытожил Гордон.

Также, по словам Богдана, уголовное преследование собираются организовать в отношении журналистов Юрия Бутусова, Савика Шустера и политика Дмитрия Разумкова.

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О чем еще рассказал Богдан в интервью Гордону?

  • Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан объяснил увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. По его словам, Зеленский давно был недоволен Разумковым.
  • Богдан заявил, что в украинской экономике начнется крах, "будут закрываться предприятия, целые отрасли экономики просто остановятся"; впрочем, в команде Зеленского "не понимают всей серьезности положения".
  • Также он рассказал, как Ермак стал главой ОП. По словам Богдана, они имели общие "грязные дела".
  • Богдан заявил, что раньше уважал Зеленского и не считает себя "лохом", поскольку плохим человеком является не он, а тот, "кто его обманул".
  • Также он добавил, что Зеленский может не досидеть до конца своей каденции, поскольку во всех сферах — бюджетной, энергетической, управленческой, военной и правоохранительной — "катастрофический дисбаланс".

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