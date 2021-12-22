Чому Гордон видалив допис із Зеленським на шашликах – названо смішну причину

Допис із фотографією, де президент Володимир Зеленський смажить шашлики з журналістами, був видалений зі сторінки Дмитра Гордона в Instagram через жарт про російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це розповів сам журналіст у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.
За його словами, він вирішив потролити російського пропагандиста, з яким у нього давно "війна".
"Вранці прокинувся у гарному настрої. Думаю, як би потролити весь світ? Опублікував фото, де президент, я, Олеся Бацман і Савік Шустер готуємо шашлики. І написав приблизно таке: "Спогади про літо. Я з друзями на шашликах, засмажили Соловйова. М'ясо виявилося жорстким і несмачним, через це й пересварилися", – сказав Гордон.
Журналіст пояснив, що публікація була видалена самим сервісом нібито через скарги, але і тут він знову не згаяв нагоди висміяти Соловйова.
Далі по темі
"Надійшли скарги, що засмажили Соловйова, я цього не врахував. Люди, напевно, писали, що засмажити можна свиню, барана, а смажити Соловйова – себе не поважати", – наголосив він.
Що це за публікація від Гордона?
Напередодні Дмитро Гордон поділився архівною фотографією, яку розмістив на своїй сторінці в Instagram. Підпис був такий: "Спогади про літо. З друзями на шашликах. Засмажили Соловйова і з'їли. М'ясо виявилося старе, жорстке і несмачне – тому ближче до зими пересварилися". Проте досить швидко допис зник.
Нагадаємо, що ці фото були зроблені в День журналіста цього літа, 6 червня. Зеленський запросив журналістів на шашлик, який сам і готував.
Як Зеленський і Гордон посварилися
- Журналіст відкрито неодноразово висловлював обурення зривом спецоперації щодо затримання "вагнерівців" і звинувачує в цьому Офіс президента, зокрема й Зеленського. На тлі цього Гордон якось сказав, що "навіть якщо рейтинг Володимира Зеленського на момент закінчення його каденції буде 90%, він все одно має піти".
- На це президент відреагував так: "Навіть якщо я не піду на другий термін, вони так бояться, Гордон зі штанів вистрибує..." Реакція журналіста не забарилася – Гордон відповів Зеленському.
- А колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю заявив, мовляв, президент дав команду Державному бюро розслідувань відкрити кримінальну справу проти журналістів, зокрема й проти Гордона. На це журналіст записав відеозвернення до Зеленського.