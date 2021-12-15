Зеленський наказав посадити Гордона? Журналіст жорстко відповів (відео)

Напередодні Богдан сказав Гордону, що президент особисто дає команду, кого посадити

Дмитро Гордон (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів, зокрема самого Гордона. Журналіст відповів на цю заяву.

Відповідне відеозвернення Гордон опублікував у Youtube.

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За його словами, Зеленський хоче посадити його за правду і він має намір зробити низку кроків у зв'язку з цим.

"Якщо за правду президент вирішив посадити мене і відкриває проти мене НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії. – Ред.), то вибачте, я вважаю це незаконним та аморальним. Тому прямо зараз я підписую та надсилаю запити до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ та ДБР запити про те, чи проводяться стосовно мене якісь слідчі (розшукові) дії, якщо так, то на якій підставі тощо. На ці запити я розраховую, відповідно до закону, протягом п'яти днів отримати вичерпні відповіді, про що я обов'язково проінформую громадськість", – сказав Гордон.

Крім того, він додав, що надішле запити до посольства США, Великої Британії та країн Євросоюзу.

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"Я хочу, щоб і міжнародна громадськість знала, що під керівництвом президента Зеленського в Україні введеться методична боротьба зі свободою слова", – підсумував Гордон.

Також, за словами Богдана, кримінальне переслідування мають намір організувати стосовно журналістів Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

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Про що розповів Богдан в інтерв'ю Гордону?