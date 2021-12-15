Зеленський наказав посадити Гордона? Журналіст жорстко відповів (відео)

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів, зокрема самого Гордона. Журналіст відповів на цю заяву.
Відповідне відеозвернення Гордон опублікував у Youtube.
За його словами, Зеленський хоче посадити його за правду і він має намір зробити низку кроків у зв'язку з цим.
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"Якщо за правду президент вирішив посадити мене і відкриває проти мене НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії. – Ред.), то вибачте, я вважаю це незаконним та аморальним. Тому прямо зараз я підписую та надсилаю запити до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ та ДБР запити про те, чи проводяться стосовно мене якісь слідчі (розшукові) дії, якщо так, то на якій підставі тощо. На ці запити я розраховую, відповідно до закону, протягом п'яти днів отримати вичерпні відповіді, про що я обов'язково проінформую громадськість", – сказав Гордон.
Крім того, він додав, що надішле запити до посольства США, Великої Британії та країн Євросоюзу.
"Я хочу, щоб і міжнародна громадськість знала, що під керівництвом президента Зеленського в Україні введеться методична боротьба зі свободою слова", – підсумував Гордон.
Також, за словами Богдана, кримінальне переслідування мають намір організувати стосовно журналістів Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.
Про що розповів Богдан в інтерв'ю Гордону?
- Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан пояснив звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. З його слів, Зеленський давно був незадоволений Разумковим.
- Богдан заявив, що в українській економіці почнеться крах, "закриватимуться підприємства, цілі галузі економіки просто зупиняться"; втім, у команді Зеленського "не розуміють усієї серйозності становища".
- Також він розповів, як Єрмак став головою ОП. За словами Богдана, вони мали спільні "брудні справи".
- Богдан заявив, що раніше поважав Зеленського і не вважає себе "лохом", оскільки поганою людиною є не він, а той, "хто його обдурив".
- Також він додав, що Зеленський може не досидіти до кінця своєї каденції, оскільки у всіх сферах – бюджетній, енергетичній, управлінській, військовій та правоохоронній – "катастрофічний дисбаланс".