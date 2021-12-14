"Будь-яку маячню схвалює" – Богдан розповів, як Єрмак став головою ОП

Андрій Єрмак очолив Офіс президента України лише тому, що років вісім тому мав якісь стосунки із Володимиром Зеленським. І ці справи були "брудні".
Про це заявив колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Брудні справи
"У них стара історія, вони знають один одного років вісім – десять. Що вони там робили – це їхня історія. Нехай вони своєю історією живуть. Не хочу пірнати в цей бруд", – відповів Богдан на запитання, за які якості Андрія Єрмака було призначено головою ОП.
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На запитання, чи не Єрмак зараз керує Україною, Богдан відповів: "Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія – "Давай, клас!". Гей, хлопці, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не буде працювати".
Заяви Богдана
- У цьому ж інтерв'ю Андрій Богдан розповів, що Дмитра Разумкова було знято зі своєї посади тому, що не завжди погоджувався з президентом - мав свою думку.
- Під час прес-марафону 26 листопада Богдан порахував, що президент України Володимир Зеленський збрехав 100 500 разів.
- На початку жовтня Богдан образився на депутата від "Слуги народу" Лізу Богуцьку, якій він, по суті, допоміг потрапити до парламенту і відписався від неї на Facebook.
- У серпні Богдан запропонував лише затриманому екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу "всіх здати" і в такому разі він стане його адвокатом. Але не склалося.