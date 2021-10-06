"Тобою керує не совість, а зарплата": Богдан посварився зі "слугою" Богуцькою

Колишній соратник Зеленського заявив, що "слугу народу" гидко читати, і відписався від неї

Богдан розчарувався в Богуцької. Колаж "Сьогодні"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан образився на депутата від "Слуги народу" Лізу Богуцьку, якій він, власне, допоміг потрапити в парламент. Він визнав свою помилку і помстився тим, що відписався від неї у Facebook.

Богуцька написала про ситуацію в "Слузі народу" і навколо відставки Разумкова і нічого страшного про Богдана не сказала, лише згадавши його роль у своєму депутатстві. У чому причина їхнього конфлікту – не відомо.

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"Разумков. Мені тепер апелюють, мовляв, це він привів мене в парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на з'їзд "СН" у 19-му році, де я була названа сотою в списку партії, який був озвучений на з'їзді. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан. Але ми всі: і я, і Дмитро і багато інших депутатів, серед них мажоритарники, які пізніше стали міністрами, а деякі після місцевих виборів – мерами або головами ОДА, йшли під брендом "Слуги народу", безумовним лідером якої був Зеленський. Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамія, не Богдан або Гончарук... За всієї до них поваги, лідером бренду був Володимир Олександрович", – написала Богуцька.

Зі свого боку Андрій Богдан різко відреагував на допис "слуги".

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"Оскільки ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І тепер тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати неабияку суму, розумію. Але Лізо, тоді бери гроші і мовчи. А читати тебе гидко – відписався", – написав він у коментарі до допису Богуцької.

Як ми вже писали, днями нардеп Ірина Геращенко і шоумен Сергій Притула посварилися в Мережі. Причиною стали звинувачення в роботі на Банкову.

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А що там з Разумковим?

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть уже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.