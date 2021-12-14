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"Любой бред одобряет" – Богдан рассказал, как Ермак стал главой ОП

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 декабря, 23:20
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Андрей Богдан рассказал, кто сейчас управляет Украиной
Бывший глава Офиса президента Богдан рассказал о профессиональных качествах нынешнего главы ОП Ермака / Коллаж "Сегодня"
Бывший глава Офиса президента Богдан рассказал о профессиональных качествах нынешнего главы ОП Ермака / Коллаж "Сегодня"

Андрей Ермак возглавил Офис президента Украины лишь потому, что лет восемь назад имел какие-то дела с Владимиром Зеленским. И эти дела были "грязными".

Об этом заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Грязные дела

"У них старая история, они друг друга знают лет восемь – десять. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут. Не хочется нырять в эту грязь", – ответил Богдан на вопрос, за какие качества Андрей Ермак был назначен главой ОП.

На вопрос, не Ермак ли сейчас управляет Украиной, Богдан ответил: "Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей, и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "Давай, класс!". Эй, ребят, заходите, президент идею дал. Но это же так не работало, не работает и не будет работать".

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