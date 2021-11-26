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"Штани на місці, але було соромно": Гордон відповів Зеленському

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 23:47
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Журналіст заявив, що йому більше нецікаво слухати промови президента
Гордону більше нецікавий Зеленський / Колаж "Сьогодні"
Гордону більше нецікавий Зеленський / Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон відреагував на заяви Володимира Зеленського про те, що він "вистрибує зі штанів" із вимогою не йти на другий президентський термін. Глава держави сказав це під час прес-конференції, зазначивши, що остаточно рішення ще не ухвалив. Слова Гордона він також назвав "позориськом".

Реакція не забарилася. В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон відповів президенту.

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Відповідь

"Я не викидаюся зі штанів. Все гаразд, вони на мені, на місці. Я просто вашу честь рятую. Ви сказали, коли йшли у президенти: "Я йду на один строк". Порядні люди виконують обіцянки. Ну, які можуть бути розмови про другий термін Володимира Зеленського, якщо він пообіцяв, що йде на один строк. Потрібно виконувати обіцянки чи не треба? ", – запитав Гордон під час програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Журналіст також зазначив, що йому було соромно слухати промову президента під час прес-конференції.

"Мені Володимир Зеленський більше нецікавий. Сьогодні треба говорити не про Зеленського, а про майбутнє України. Він перестав бути цікавим. Він не формулює смислу, не формує порядок денний. То був театр одного актора. Він був не у своїй тарілці. Мені соромно було, скажу чесно. Говорив він, а соромно був мені", – оцінив поведінку президента під час спілкування з пресою Дмитро Гордон.

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Реакція на прес-марафон

  • Колишній спікер Дмитро Разумков звернув увагу, що президент Володимир Зеленський недостатньо серйозно поставився до оголошення інформації про нібито можливу підготовку державного перевороту 1-2 грудня в Україні.
  • Підсумком прес-марафону президента України Володимира Зеленського, який відбувся 26 листопада, стало падіння акцій усіх українських компаній на Лондонській біржі та втрата мільярдів доларів. Про це заявив колишній глава МВС Арсен Аваков.

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