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Вместо топора – бокал вина: раскрыта тайна фото Авакова и компании

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
22 ноября, 15:47
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Экс-глава МВД побывал на дне рождении за границей
В Литве отметили день рождения Савика Шустера. Фото: коллаж "Сегодня"
В Литве отметили день рождения Савика Шустера. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 ноября, экс-глава МВД Арсен Аваков в соцсетях опубликовал совместное фото с журналистами Дмитрием Гордоном и Савиком Шустером, доктором Евгением Комаровским и экс-премьером Владимиром Гройсманом. Местом съемки оказалась Литва, а кадр сделала супруга Гордона Алеся Бацман.

Об этом сообщила первая заместительница главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

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Что Аваков и Ко делали в Литве?

Фото было сделано вчера, 21 ноября, в Литве, где родился Савик Шустер, у которого сегодня, 22 ноября, день рождения (69 лет). Туда на празднование приехали его друзья.

"Фото сделано в Литве. У Савика день рождения, куда он пригласил своих друзей. И решил показать им места своего детства, в том числе и школу. Хорошая душевная атмосфера, а остальное пусть додумывают как хотят", – сказал гендиректор Студии Савика Шустера Павел Елизаров.

Он добавил: "Оружие у нас средневековое. Очень актуальное в наше время".

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Кроме того, экс-глава МВД опубликовал еще пару фотографий, но уже только с Евгением Комаровским. На втором снимке они держат в руках по бокалу вина.

"Был на приеме у доктора. Он за белое, я за красное.. Но рыцарскую диспансеризацию прошел успешно. А сейчас сидим и слушаем поэзию Бродского.. Улыбайтесь господа, улыбайтесь! Серьезному будет час..", – говорится в подписи к фото.

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Отставка Авакова

  • Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
  • В начале ноября бывший министр внутренних дел дал развернутое интервью на телеканале "Украина 24", во время которого рассказал, например, что в Иловайской трагедии виновата Российская Федерация.
  • Рассказал также, что после увольнения из МВД президент Владимир Зеленский предлагал ему другую должность, но в результате так ничего и не срослось.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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