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Тищенко – в премьеры. Богдан высказался о "секрете" нардепа

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 14:03
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Экс-руководитель ОПУ рассказал, что Тищенко сильно любит Зеленского
Андрей Богдан (слева) и Николай Тищенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Богдан (слева) и Николай Тищенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Владимира Зеленского в 2019-2020 годах Андрей Богдан намекнул, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко якобы употребляет наркотики. По его словам, мозг нардепа нужно отдать науке.

Об этом он сказал в интервью Наташе Влащенко, отвечая на вопрос, в чем секрет Николая Тищенко.

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"Химия мозгов уже настолько изменилась под влиянием всяких веществ, далеких от гордого названия алкоголь, что в принципе его мозги, они представляют огромную ценность, огроменную ценность. Я думаю, Колю Тищенко мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг, потому что этот человек – это просто наследие всей науки всего мирового общества – как человек может жить с тем, что у него там внутри", – сказал он.

Богдан с очевидным сарказмом добавил, что из Тищенко получится прекрасный премьер-министр.

"Я считаю, что это прекрасный премьер-министр будет, Владимир Александрович сделает достойный выбор. Он очень сильно любит Владимира Александровича, он так его любит, что он готов языком бровь поправить. Когда выступал президент, Коля хлопал громче всех, он вскочил и хлопал так, что убил двух депутатов", – смеясь, сказал экс-руководитель ОПУ.

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