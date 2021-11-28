"Вы соврали 100 500 раз" – Богдан объяснил, где сказал неправду Зеленский

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан посчитал, сколько раз во время пятичасового пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский соврал. По версии Богдана, это произошло 100 500 раз.
Об этом бывший член команды Зеленского написал на своей странице в Фейсбуке.
Комментарий
"Меня вчера упомянул в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что именно Он – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!! Однако, такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать, потому что то, что Вам можно было в "95-м квартале", не подходит Верховному Главнокомандующему Президенту Украины, которого избрал народ Украины... Товарищ Богдан", – написал бывший главы ОП.
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Богдан акцентировал внимание на трех моментах в разговоре Зеленского с журналистами, которые, по его данным, не соответствуют действительности.
"Поэтому вынужден ответить:
- - Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);
- - Вы соврали, что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);
- - Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана)".
Критика пресс-марафона
- Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского страна так и не получила ответа, кто провалил операцию по захвату 33 убийц, контролируемых Путиным, в результате "Вагнергейта".
- Украинский журналист Юрий Бутусов, после обвинения в провокации на Донбассе, заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Журналист Дмитрий Гордон также резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о том, что он "выпрыгивает из штанов" с требованием к Зеленскому не идти на второй президентский срок.