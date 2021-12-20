Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Тищенко – у прем'єри. Богдан висловився про "секрет" нардепа

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 14:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екскерівник ОПУ розповів, що Тищенко дуже любить Зеленського
Андрій Богдан (ліворуч) та Микола Тищенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Богдан (ліворуч) та Микола Тищенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Офісу президента Володимира Зеленського у 2019-2020 роках Андрій Богдан натякнув, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко нібито вживає наркотики. За його словами, мозок нардепа слід віддати науці.

Про це він сказав у інтерв'ю Наталці Влащенко, відповідаючи на запитання, в чому секрет Миколи Тищенка.

Реклама

"Хімія мізків вже настільки змінилася під впливом всіляких речовин, далеких від гордої назви алкоголь, що в принципі його мізки, вони становлять величезну цінність, величезну цінність. Я думаю Колю Тищенко ми можемо поміняти і закрити наш суверенний обов'язок, тому що ця людина – це просто спадщина усієї науки всього світового суспільства – як людина може жити з тим, що у неї там усередині", – сказав він.

Богдан із очевидним сарказмом додав, що з Тищенка вийде чудовий прем'єр-міністр.

"Я вважаю, що це прекрасний прем'єр-міністр буде, Володимир Олександрович зробить гідний вибір. Він дуже сильно любить Володимира Олександровича, він так його любить, що він готовий язиком брову поправити. Коли виступав президент, Коля плескав голосніше за всіх, він схопився і плескав так, що вбив двох депутатів", – сміючись, сказав екскерівник ОПУ.

Реклама

Останні заяви Богдана

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

47 522

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти