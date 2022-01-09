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"Хочется смеяться и плакать": Аваков заявил, что согрешил

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 января, 14:10
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Экс-глава МВД поделился с подписчиками новым фото
Арсен Аваков. Фото: коллаж "Сегодня"
Арсен Аваков. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что согрешил, и опубликовал забавное фото с прикрытым лицом.

"После праздников. Доброе утро! Улыбайтесь, шутите! А шутить над собой – так сам Бог велел! Р.S – раз все спрашивают, чему удивляюсь, что хочется и смеяться, и плакать.. Есть грех – посмотрел украинскую ленту новостей за несколько дней", – написал он в Instagram под фото.

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Фото: Арсен Аваков/Instagram
Фото: Арсен Аваков/Instagram

Подписчики экс-министра отреагировали на новое фото в основном с позитивом:

  • "Когда Вы улыбаетесь в ленте, значит – не все так плохо. Арсен Борисович, Ваша улыбка не уступает энергетике моря".
  • "Праздники закончиться уже после 19 января. Как говорится, "еще не вечер"".
  • "Глаз-Алмаз".
  • "Прикольное фото! Спасибо за позитив! Восхищаюсь Вашей силой воли и самообладанием! Пора раскрыть нам эти секреты и провести тренинг на эту тему".
  • "Хотя выражение лица такое, как будто съел без разрешения все котлеты с праздничного стола".

Фото от Авакова

На своей странице в Instagram Арсен Борисович часто выкладывает фотографии в необычных ракурсах. Например, в октябре он фотографировался с бананами в руках, когда сообщил о том, что заболел коронавирусом.

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А до этого все обсуждали снимки политика с различными бокалами вина, которое Аваков пробовал во время отпуска. В сентябре Аваков снимался на фоне природы, расположившись среди цветов.

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