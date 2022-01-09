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"Хочеться сміятися і плакати": Аваков заявив, що згрішив

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 січня, 14:10
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Ексглава МВС поділився з підписниками новим фото
Арсен Аваков. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсен Аваков. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зізнався, що згрішив, та опублікував кумедне фото із прикритим обличчям.

"Після свят. Доброго ранку! Усміхайтеся, жартуйте! А жартувати над собою – так сам Бог велів! Р.S – раз усі питають, чому дивуюся, що хочеться і сміятися, і плакати. Є гріх – подивився українську стрічку новин за кілька днів", – написав він в Instagram під фото.

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Фото: Арсен Аваков/Instagram
Фото: Арсен Аваков/Instagram

Підписники ексміністра відреагували на нове фото здебільшого з позитивом:

  • "Коли Ви посміхаєтеся у стрічці, значить – не все так погано. Арсене Борисовичу, Ваша посмішка не поступається енергетиці моря".
  • "Свята закінчитися вже після 19 січня. Як кажуть, "ще не вечір".
  • "Око-Алмаз".
  • "Прикольне фото! Дякуємо за позитив! Захоплююся Вашою силою волі та самовладанням! Настав час розкрити нам ці секрети і провести тренінг на цю тему".
  • "Хоча вираз обличчя такий, начебто з'їв без дозволу всі котлети зі святкового столу".

Фото від Авакова

На своїй сторінці у Instagram Арсен Борисович часто викладає фотографії у незвичайних ракурсах. Наприклад, у жовтні він фотографувався з бананами в руках, коли повідомив про те, що захворів на коронавірус.

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А до цього всі обговорювали знімки політика з різними келихами вина, який Аваков куштував під час відпустки У вересні Аваков знімався на тлі природи, розташувавшись серед квітів.

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