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Аваков зняв дивне селф-відео серед квітів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 вересня, 15:10
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Ексглава МВС продовжує залишатися безробітним і розважається як може – на цей раз спробував себе в образі квіткової феї
Арсен Аваков возз'єднався з природою. Скріншот
Арсен Аваков возз'єднався з природою. Скріншот

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продовжує відпочивати від політики і коротає час на природі, серед квітів.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

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"Я шипи і колючки перетворюю на квіти. Доброго ранку вам", – написав він.

У коментарях до допису один з користувачів написав, що троянди без вина – не порядок. На це Аваков відповів: "100% праві. Треба виправляти ситуацію".

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На інший коментар він відповів: "Під вечір буду тренуватися (перетворювати) воду на вино".

Відставка Авакова

  • Верховна Рада 15 липня звільнила Авакова з посади голови МВС, підтримавши його заяву. Новим міністром внутрішніх справ став вже екснардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.
  • Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" понад сім років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.
  • Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше колишній заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Як ми вже писали, днями Аваков на форумі YES зустрівся зі старими друзями. Він вперше після звільнення вибрався в люди на офіційний захід.

Також він встиг і поскандалити. Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, де радник глави ОПУ Олексій Арестович назвав АТО курортом для хлопчиків. Ексміністр закликав Офіс президента звільнити Арестовича.

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