"АТО – курорт для хлопчиків". Арестович знову потрапив у скандал через заяву про війну на Донбасі

Сам Арестович підкреслює, що його висловлювання вирвали з контексту, але від своїх слів не відмовляється

Висловлення Арестович про війну на Донбасі викликало скандал в Мережі. Колаж "Сьогодні"

У Мережі спливло старе відео, на якому радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав зону АТО "курортом для хлопчиків". Після цього в соцмережах почався скандал, а колишній глава МВС Арсен Аваков взагалі закликав звільнити чиновника з посади.

"Сьогодні" з'ясували всі подробиці скандалу.

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АТО – великий "піонертабір"

У Мережі опублікували відрізок інтерв'ю чотирирічної давності Арестовича виданню "Апостроф". На ньому в той час військовий оглядач заявив, нібито українці надто трагічно сприймають війну на Донбасі і в зоні АТО українським бійцям дуже добре.

"АТО – це великий курорт такий для хлопчиків, великий піонертабір. Там свято непослуху: вони вириваються від дружин, дітей і тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як годиться нормальному українському козаку, в степу. (...) Я не бачив там жодної людини, яка страждає", – сказав він.

Також Арестович додав, що українські військові по-іншому сприймають загибель товаришів по службі.

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"Тут зчепили зуби і відразу вирішується завдання, як помститися. А як ми підійдемо, тобто 12 розгніваних чоловіків", – зазначив Арестович.

Реакція Авакова

Колишній глава МВС Арсен Аваков обурений такою заявою нинішнього чиновника і вважає, що Арестовича потрібно звільнити з посади.

"Шановний Офісе президента, навіть якщо ніхто з вас не вірянин – зберіть пальці в знамення – перехрестіть хворого – потім себе – і пошліть цього персонажа... подалі. Не підставляйте країну і президента!" - написав Аваков.

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Також ексчиновник назвав радника глави ОП "мерзотником, що зі смішком розповідає між іншим про загибель на війні наших солдатів".

Що говорить сам Арестович

Радник глави ОП розповів, що в 2016 році, коли знімали інтерв'ю, він не займав посад у владі. За його словами, матеріал був про інформаційну війну проти України, а це відео хтось вирізав з контексту.

Журналіст поставив йому питання про розгойдування емоційної ситуації месседжами на кшталт "наші хлопці гинуть дарма", "усі в АТО безперервно страждають", "ми всі повинні ходити в жалобі".

"З огляду на те, що я тоді не був офіційною особою, лише військовим (вже колишнім), я на правах людини, яка сама проводила в АТО багато часу, ось так емоційно висловився. Сьогодні, звичайно, я б сформулював інакше, більш строго", – сказав Арестович.

При цьому чиновник уточнив, що і зараз від своїх слів не відмовляється.

Щодо заяви Авакова Арестович написав: "Арсен Борисович почав політичний сезон. Судячи зі старту, починається йому важко. Інакше поясніть, чому потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку".

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