Аваков снял странное селфи-видео среди цветов

Экс-глава МВД продолжает оставаться безработным и развлекается как может – на этот раз попробовал себя в образе цветочной феи

Арсен Аваков воссоединился с природой. Скриншот

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает отдыхать от политики и коротает время на природе, среди цветов.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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"Я шипы и колючки превращаю в цветы. Доброго утра вам", – написал он.

В комментариях к посту один из пользователей написал, что розы без вина – не порядок. На это Аваков ответил: "100% правы. Надо исправлять ситуацию".

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На другой комментарий он ответил: "Под вечер буду тренироваться (превращать) воду в вино".

Отставка Авакова

Верховная Рада 15 июля уволила Авакова с должности главы МВД, поддержав его заявление. Новым министром внутренних дел стал уже экс-нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, на днях Аваков на форуме YES встретился со старыми друзьями. Он впервые после увольнения выбрался в люди на официальное мероприятие.

Также он успел и поскандалить. Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, где советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал АТО курортом для мальчиков. Экс-министр призвал Офис президента уволить Арестовича.