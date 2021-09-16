Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Аваков снял странное селфи-видео среди цветов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 сентября, 15:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-глава МВД продолжает оставаться безработным и развлекается как может – на этот раз попробовал себя в образе цветочной феи
Арсен Аваков воссоединился с природой. Скриншот
Арсен Аваков воссоединился с природой. Скриншот

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает отдыхать от политики и коротает время на природе, среди цветов.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Реклама

"Я шипы и колючки превращаю в цветы. Доброго утра вам", – написал он.

В комментариях к посту один из пользователей написал, что розы без вина – не порядок. На это Аваков ответил: "100% правы. Надо исправлять ситуацию".

Реклама

На другой комментарий он ответил: "Под вечер буду тренироваться (превращать) воду в вино".

Отставка Авакова

  • Верховная Рада 15 июля уволила Авакова с должности главы МВД, поддержав его заявление. Новым министром внутренних дел стал уже экс-нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.
  • Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.
  • Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, на днях Аваков на форуме YES встретился со старыми друзьями. Он впервые после увольнения выбрался в люди на официальное мероприятие.

Также он успел и поскандалить. Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, где советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал АТО курортом для мальчиков. Экс-министр призвал Офис президента уволить Арестовича.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 сентября 1991. В селе Романовка на Житомирщине открыт литературно-мемориальный музей-усадьба семьи Рыльских...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
5 744 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять