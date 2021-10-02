Аваков повертається: заява з келихом в руках

Колишній глава МВС України анонсував своє повернення після відпустки

Під час відпустки Арсен Борисович був активним в соцмережах / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава МДВ України Арсен Аваков, який пішов у відставку в середині липня, повідомив, що повертається.

Про це Арсен Борисович повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Привіт з курорту

У досить жартівливій манері і натякнувши, що він продовжує стежити за подіями в Україні, Аваков написав: "Вода не втамовує спраги... Я це пробував одного разу! Будь-який поважаючий себе мислитель приходить до цього неминучого висновку. З суботою Вас! Так, навіть трускавецкая) Так, відпустку закінчую і скоро буду".

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Після відставки