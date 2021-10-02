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Аваков возвращается: заявление с фужером в руках

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 октября, 18:50
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Бывший глава МВД Украины анонсировал свое возвращение после отпуска
Во время отпуска Арсен Борисович был активным в соцсетях / Коллаж "Сегодня"
Во время отпуска Арсен Борисович был активным в соцсетях / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава МДВ Украины Арсен Аваков, который ушел в отставку в середине июля, сообщил, что возвращается.

Об этом Арсен Борисович сообщил на своей странице в Instagram.

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В довольно шуточной манере и намекнув, что он продолжает следить за событиями в Украине, Аваков написал: "Вода не утоляет жажды... Я это пробовал однажды! Любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу. С субботой Вас! Да, даже трускавецкая) Да, отпуск закачиваю и скоро буду".

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