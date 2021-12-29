Аваков спародировал новогоднего медведя — фото

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал свое новогоднее приобретение, с которым он фотографировался в Италии, а потом привез в Украину.
Игрушкой политик похвастал на своей странице в Instagram.
Экс-министр и мишка
"Во Флоренции проводили небольшую фотосессию с украинским мишкой #teddy, созданого руками киевского чудесного Мастера и красавицы — Елены Бухаревой. Старался суровым взглядом быть похожим на мишку. Десятки мишек, авторства Елены раскупили ценители по всему миру. Одного репатриируем на родину — в Украину. Хорошего вам предновогоднего настроения!!", – написал Аваков в соцсети.
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Фото от Авакова
- На своей странице в Instagram Арсен Борисович часто выкладывает фотографии в необычных ракурсах.
- Например, в октябре он фотографировался с бананами в руках, когда сообщил о том, что заболел коронавирусом.
- А до этого все обсуждали снимки политика с различными бокалами вина, которое Аваков пробовал во время отпуска.
- В сентябре Аваков снимался на фоне природы, расположившись среди цветов.