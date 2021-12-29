Аваков спародіював новорічного ведмедя — фото

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков показав своє новорічне придбання, з яким фотографувався в Італії, а потім привіз до України.
Іграшкою політик похвалився на своїй сторінці в Instagram.
Ексміністр та ведмедик
"У Флоренції проводили невелику фотосесію з українським ведмедиком #teddy, створеним руками київського чудового Майстра та красуні — Олени Бухарьової. Намагався суворим поглядом бути схожим на ведмедика. Десятки ведмедиків авторства Олени розкупили поціновувачі по всьому світу. Одного репатріюємо на батьківщину – в Україну. Гарного вам передноворічного настрою!! ", – написав Аваков у соцмережі.
Далі по темі
Фото від Авакова
- На своїй сторінці у Instagram Арсен Борисович часто викладає фотографії у незвичайних ракурсах.
- Наприклад, у жовтні він фотографувався з бананами в руках, коли повідомив про те, що захворів на коронавірус.
- А до цього всі обговорювали знімки політика з різними келихами вина, який Аваков пробував під час відпустки.
- У вересні Аваков знімався на природі, розташувавшись серед квітів.