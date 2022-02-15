YouTube заблокував телеканал бойовиків "ДНР"

Раніше YouTube вже блокував акаунти ряду відомств так званих "ДНР" та "ЛНР"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

YouTube заблокував акаунт телеканалу "Перший республіканський" так званої "ДНР".

При переході на обліковий запис вказується, що "Ця сторінка недоступна".

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Раніше YouTube заблокував акаунти низки відомств та телеканалів так званих "ДНР" та "ЛНР". Серед заблокованих, зокрема, опинилися канали так званих "міністерства інформації та управління Народної міліції "ДНР", а також агенції "Луганськінформцентр", "Державної телерадіокомпанії "ЛНР" та пресслужби "управління Народної міліції "ЛНР".

Плани Росії

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Також 14 лютого стало відомо, що профільний комітет Держдуми РФ підтримав одразу два варіанти ухвали про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

Нагадаємо, 2 січня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко розповів, що перспективи відновлення миру на Донбасі, віддаляються на невизначений термін.

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