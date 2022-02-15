YouTube заблокировал телеканал боевиков "ДНР"

Ранее YouTube уже блокировал аккаунты ряда ведомств так называемых "ДНР" и "ЛНР"

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YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Первый республиканский" так называемой "ДНР".

При переходе на сам аккаунт указывается, что "Эта страница недоступна".

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Ранее YouTube заблокировал аккаунты ряда ведомств и телеканалов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Среди заблокированных, в частности, оказались каналы так называемых "министерства информации и управления Народной милиции "ДНР", а также агентства "Луганскинформцентр", "Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы "управления Народной милиции "ЛНР".

Планы России

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

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В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Также 14 февраля стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

Напомним, 2 января заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок.

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