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Янукович відкликав адвокатів у "справі Криму" – що спричинило

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 12:53
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Янукович більше не хоче позиватися до Верховного суду – у нього тепер інші плани
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент-втікач Віктор Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касації на вирок суду у справі про державну зраду . Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Віталій Сердюк.

"Віктор Янукович сьогодні відкликав своїх адвокатів від участі у процесі у Верховному Суді через неможливість забезпечення його права на захист. У створених умовах ми не можемо забезпечити нашому клієнту повноцінного права на захист", – сказав адвокат, говорячи про причини такого рішення.

За його словами, від участі у справі про втрату Криму були відкликані адвокати Ігор Федоренко, Андріана Фозекош, Богдан Біленко, Олександр Горошинський, Олександр Байдік та він відповідно.

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Сердюк також додав, що Верховний Суд проігнорував той факт, що через карантин адвокати не мали можливості зустрітися з клієнтом і погодити з ним правову позицію "на території РФ, де він змушений перебувати".

Захисник наголосив, що Янукович навіть не ознайомлений із матеріалами касаційного провадження, а на прохання адвокатів дати час для отримання необхідних документів для в'їзду до РФ суд відповів відмовою.

Отже, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі до ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних з подіями на Майдані. ", – резюмував адвокат.

Що зараз відомо про Януковича

Екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що Янукович у 2014 році планував самогубство . За її словами, він не очікував, що проллється кров українців у центрі Києва.

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Тим часом Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. У цій справі фігурують найвищі посадові особи країни того часу.

Слідчі розібрали 1019 епізодів справи, що охоплюють період із 18 по 20 лютого 2014 року. Стало відомо, що під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів телефонував з Путіним .

За що судять Януковича

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  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який зараз ховається в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції Межигір'я ".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковичі підозрюються в незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.
  • Це рішення ВАКС дозволить завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які вже 7 років ховаються в Росії.
  • Раніше НАБУ та САП звернулися до ВАКС з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича та його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".

Читайте також у нашому матеріалі, як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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