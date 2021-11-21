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Євромайдан-2014: Янукович планував самогубство – визнання

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 листопада, 19:09
В закладинки
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Янукович не очікував, що проллється кров
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Побіжний екс-президент Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді Після першої крові на Майдані був готовий до самогубства. Про це у фільмі до 8-ї річниці Майдану, який вийшов на YouTube-каналі "Країни", розповіла екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, спочатку в Адміністрації президента ніхто не вірив, що може пролитися кров, а сама Герман навіть частувала майданівців пиріжками.

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"Він вийшов з тильних дверей в одній сорочці. Я ніколи не бачила його в одній сорочці, без краватки в робочому кабінеті! Він був блідий, як ось ця стіна. Він сідає і каже: "Мені це життя не потрібне. Мені таке життя не потрібне. Мені ніхто ніколи не повірить, що я не винен у цій смерті". Було видно, що ця людина близька до того, щоб накласти на себе руки", – розповіла вона.

Як розвивалися події

2013 року українці вийшли на протест після того, як тодішній президент Янукович і Кабмін прем'єр-міністра Азарова відмовилися підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Протести з Києва швидко поширилися на інші регіони і, зрештою, стали незворотними. Влада широко використовувала пресинг силовиків на активістів, але й силові структури не змогли чинити ефективної протидії через участь у русі величезної кількості народу.

Революція призвела до падіння режиму. Янукович втік до Росії . Наразі його звинувачують не лише у держзраді, а й у пособництві представникам влади РФ, у умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

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В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи

  • 2005 року в Україні було запроваджено свято День Свободи. Він відзначався 22 листопада і був заснований на згадку про події Помаранчевої революції.
  • Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували . 22 січня відзначали свято День Соборності та Свободи України.
  • Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи , який присвятили подіям двох революцій

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