Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

Розслідування тривало 8 років. На Януковича чекає новий суд

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 14:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ході розслідування було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно быглого президента України Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Оскільки фігуранти з 2014 року ховаються за межами України, досудове розслідування пройшло за заочною процедурою. Стороні захисту вже надали доступ до матеріалів. Після ознайомлення обвинувальний акт направлять до суду.

Реклама

Розслідування кримінального провадження у злочинній групі Януковича тривало 8 років.

До складу злочинної групи чиновників входили:

  • екс-глава СБУ Олександр Якименко,
  • екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко,
  • колишній керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та його заступники, колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк,
  • екс-міністр оборони Павло Лебедєв та командир київського полку міліції особливого призначення "Беркут" із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.
  • Членам злочинної групи Януковича інкримінують застосування працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

"Перевищуючи службові повноваження та без законних підстав вони організували застосування співробітниками правоохоронних органів та військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про силовий розгін вуличної ходи до Верховної Ради, який був організований ними 18 лютого 2014 року.

Реклама

"Крім того, цього ж дня було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" Беркута та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю", – наголошується в повідомленні.

Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, зокрема до смерті 67 цивільних осіб.

Внаслідок дій чиновників, всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці.

"Суди" Януковича

  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який зараз приховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією " Межигір'я ".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковичі підозрюються у незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.
  • Це рішення ВАКС дозволить завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які вже 7 років ховаються в Росії.
  • Раніше НАБУ та САП звернулися до ВАКС з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича та його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Тисяча Зеленського" – пастка для Банкової? Чому влада відмовилася від роздавання грошей, а потім передумала Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Говорив – усі будуть добре жити, а на ділі…": студенти дали оцінку Зеленському Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

132 645

захворіло за тиждень в Україні

-13%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти