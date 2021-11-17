Під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів телефонував до Путіна

Правоохоронці завершили розслідування у справі про розгін Євромайдану та вбивства активістів, яке передадуть до суду. Заступник начальника Департаменту у "справах Майдану" Денис Іванов повідомив подробиці, як тодішній президент Віктор Янукович у 2014 році у найгарячішу фазу протистоянь "консультувався" з Кремлем.
Про це він говорив на брифінгу.
За його словами, слідчі розібрали 1019 епізодів справи, що охоплюють період із 18 по 20 лютого 2014 року, коли силовики почали стріляти бойовими патронами у протестувальників. Тоді керівництво країни було на активному зв'язку з Москвою.
Далі по темі
"У цей період керівники правоохоронних органів та колишній президент Янукович зі спеціального урядового зв'язку з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", – сказав Іванов.
Не сиділи склавши руки і соратники Януковича. Так, на той момент глава МВС Олександр Захарченко 12 разів телефонував тодішньому міністру внутрішніх справ РФ, а голова СБУ Олександр Якименко – три рази тодішньому директороу ФСБ.
"Усі ці обставини свідчать, по-перше, про те, що ці з'єднання відбувалися в активну фазу застосування фізичного насильства, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до мітингувальників. По-друге, про те, що всі ці особи були обізнані про застосування підлеглими працівниками спецзасобів, вогнепальної зброї та фізичного насильства. По-третє, разом із іншими відомостями ці дані свідчать про те, що вони віддавали усні вказівки на застосування тих чи інших заходів до протестувальників", – наголосив прокурор.
"Справа Майдану"
- У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва було вбито 67 мітингувальників, постраждали 887 цивільних осіб і 132 правоохоронці, кілька десятків людей зникли безвісти, багато людей було заарештовано і зазнали тортур. На початку березня 2020 року суд дозволив арешт голови СБУ і командувача Внутрішніх військ часів Януковича.
- Екскомандувач Внутрішніх військ України Станіслав Шуляк заявляв, що особисто дав наказ стріляти на Майдані. Під час допиту в суді у справі Януковича він запевняв, що не отримував команд на відкриття вогню від керівництва держави.
- У грудні 2017 року колишній нардеп Андрій Сенченко розповів, що наказ на розстріл Майдану давав саме Шуляк у лютому 2014 року. Він згадав, як у день розстрілу майданівців з будівлі Кабміну вийшла група людей в чорній формі і рушила на Європейську площу.