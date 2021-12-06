Янукович отозвал адвокатов по "делу Крыма" – что стало причиной

Экс-президент больше не хочет судиться в Верховном суде – у него теперь другие планы

Янукович отозвал своих защитников / Фото: Коллаж: Сегодня

Беглый экс-президент Виктор Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассации на приговор суда по делу о государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Виталий Сердюк.

"Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном Суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В созданные условиях, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту", – сказал адвокат, говоря о причинах такого решения.

По его словам, от участия в деле о потере Крыма были отозваны адвокаты Игорь Федоренко, Андриана Фозекош, Богдан Биленко, Александр Горошинский, Александр Байдик и он соответственно.

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Сердюк также добавил, что Верховный Суд проигнорировал тот факт, что из-за карантина адвокаты не имели возможности встретиться с клиентом и согласовать с ним правовую позицию "на территории РФ, где он вынужден находиться".

Защитник подчеркнул, что на данный момент Янукович даже не ознакомлен с материалами кассационного производства, а на просьбы адвокатов дать время для получения необходимых документов для въезда в РФ суд ответил отказом.

"Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", – резюмировал адвокат.

Что сейчас известно о Януковиче

Экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Анна Герман заявила, что Янукович в 2014 году планировал самоубийство. По ее словам, он не ожидал, что прольется кровь украинцев в центре Киева.

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Тем временем Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.

Следователи разобрали 1019 эпизодов дела, охватывающих период с 18 по 20 февраля 2014 года. Стало известно, что во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз созванивался с Путиным.

За что судят Януковича

7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".

25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.

Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.

Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".

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