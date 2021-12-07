У Путіна є своє "угруповання" в адміністрації Байдена – Піонтковський

Велике значення переговорам президента Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіном надають у Вашингтоні. Таку думку висловив виданню Новий час російський публіцист Андрій Піонтковський.
"У Вашингтоні надають великого значення цьому майбутньому відеодзвінку. У Вашингтоні — це предмет боротьби двох угруповань в адміністрації Байдена. Є пропутінське угруповання, найяскравіший її представник – радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Є два провідні члени кабінету, доброзичливо настроєні до України – голова Держдепу Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін", – сказав він.
Також експерт зазначив, що на особисту зустріч із Путіним deep state Байдена не відпустив би, тому переговори відбудуться у форматі відеодзвінка.
"Дзвінок закінчиться для Путіна невдачею. Досить було спостерігати, як Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба разом у Стокгольмі розмазували Сергія Лаврова по стінці. І все це – у зв'язку з цими ж Мінськими угодами. Блінкен перерахував Лаврову шість основних пунктів Мінських угод, які Москва не виконує. Так що для Росії остання відчайдушна спроба знову повернути Байдена на позицію Женеви 16 червня, але я думаю, що вона буде невдалою", – резюмував він.
Також Піонтковський зазначив, що у Кремлі домагалися зустрічі тому, що у Женеві Путіну вдалося "запудрити" Байдену мізки.
Далі по темі
Нагадаємо, 7 грудня президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден проведуть переговори . Лідери обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордонів України та розширення НАТО на схід.
Очікування України
- Від переговорів президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним Україна очікує на прояснення глобальної картини . Українська сторона ще раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом. щоб мати сильнішу позицію на переговорах.
- Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній" .
- У свою чергу, політолог-міжнародник Максим Ялі вважає, що Путін намагатиметься переконати американського лідера чинити тиск на президента України Володимира Зеленського у питанні реалізації політичної частини Мінських угод.