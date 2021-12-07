У Путіна є своє "угруповання" в адміністрації Байдена – Піонтковський

Експерт розповів, хто був зацікавлений у двосторонніх переговорах

Піонтковський вважає, що відеопереговори закінчаться для Путіна нічим / Фото: Колаж: Сьогодні

Велике значення переговорам президента Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіном надають у Вашингтоні. Таку думку висловив виданню Новий час російський публіцист Андрій Піонтковський.

"У Вашингтоні надають великого значення цьому майбутньому відеодзвінку. У Вашингтоні — це предмет боротьби двох угруповань в адміністрації Байдена. Є пропутінське угруповання, найяскравіший її представник – радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Є два провідні члени кабінету, доброзичливо настроєні до України – голова Держдепу Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін", – сказав він.

Також експерт зазначив, що на особисту зустріч із Путіним deep state Байдена не відпустив би, тому переговори відбудуться у форматі відеодзвінка.

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"Дзвінок закінчиться для Путіна невдачею. Досить було спостерігати, як Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба разом у Стокгольмі розмазували Сергія Лаврова по стінці. І все це – у зв'язку з цими ж Мінськими угодами. Блінкен перерахував Лаврову шість основних пунктів Мінських угод, які Москва не виконує. Так що для Росії остання відчайдушна спроба знову повернути Байдена на позицію Женеви 16 червня, але я думаю, що вона буде невдалою", – резюмував він.

Також Піонтковський зазначив, що у Кремлі домагалися зустрічі тому, що у Женеві Путіну вдалося "запудрити" Байдену мізки.

Нагадаємо, 7 грудня президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден проведуть переговори . Лідери обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордонів України та розширення НАТО на схід.

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