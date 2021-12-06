Переговори Байдена та Путіна: Зеленський домовився про умови України

На Банкову зателефонував держсекретар США Ентоні Блінкен

Зеленський переговорив з Ентоні Блінкеном / Колаж "Сьогодні"

Як і обіцяли у Вашингтоні, за добу до важливих переговорів президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський отримав можливість висловити свою позицію з ключових українських питань. Відбулася телефонна розмова Зеленського із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про цей контакт з'явилося повідомлення на твіттері президента України.

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Що відомо

Президент України повідомив, що було узгоджено позиції України та США перед розмовою президентів Байдена та Путіна.

"Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано", – написано у повідомленні.

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В очікуванні переговорів