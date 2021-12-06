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Переговори Байдена та Путіна: Зеленський домовився про умови України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 грудня, 22:55
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На Банкову зателефонував держсекретар США Ентоні Блінкен
Зеленський переговорив з Ентоні Блінкеном / Колаж "Сьогодні"
Зеленський переговорив з Ентоні Блінкеном / Колаж "Сьогодні"

Як і обіцяли у Вашингтоні, за добу до важливих переговорів президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський отримав можливість висловити свою позицію з ключових українських питань. Відбулася телефонна розмова Зеленського із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про цей контакт з'явилося повідомлення на твіттері президента України.

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Що відомо

Президент України повідомив, що було узгоджено позиції України та США перед розмовою президентів Байдена та Путіна.

"Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано", – написано у повідомленні.

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В очікуванні переговорів

  • Як уже відомо, президенти США та Росії завтра о 17.00 за київським часом проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
  • Для цього вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн, проте до цього простоювала.
  • Як передав телеканал CNN, до переговорів Вашингтон розробив потужний пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України.
  • За кілька днів Байден має зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, щоб особисто повідомити, що від Києва хоче Москва.

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Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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