Переговоры Байдена и Путина: Зеленский договорился об условиях Украины

Как и обещали в Вашингтоне, за сутки до важных переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский получил возможность высказать свою позицию по ключевым украинским вопросам. Состоялся телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
О данном контакте появилось сообщение на твиттере президента Украины.
Что известно
Президент Украины сообщил, что была согласована позиции Украины и США перед разговором президентов Байдена и Путина.
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"Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно", – написано в сообщении.
В ожидании переговоров
- Как уже известно, президенты США и России завтра в 17.00 по киевскому времени проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
- Для этого впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран, однако до этого простаивала.
- Как передал телеканала CNN, к переговорам Вашингтон разработал мощный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины.
- Через несколько дней Байден должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы лично сообщить, что от Киева хочет Москва.