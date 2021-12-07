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У Путина есть своя "группировка" в администрации Байдена – Пионтковский

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 12:54
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Эксперт рассказал, кто был заинтересован в двухсторонних переговорах
Пионтковский считает, что видеопереговоры закончатся для Путина ничем
Пионтковский считает, что видеопереговоры закончатся для Путина ничем / Фото: Коллаж: Сегодня

Огромное значение переговорам президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путином придают в Вашингтоне. Такое мнение высказал изданию "Новое время" российский публицист Андрей Пионтковский.

"В Вашингтоне придают большое значение этому предстоящему видеозвонку. В Вашингтоне — это предмет борьбы двух группировок в администрации Байдена. Есть пропутинская группировка, самый яркий ее представитель – советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Есть два ведущих члена кабинета, благожелательно настроенные к Украине, – глава Госдепа Блинкен и министр обороны Ллойд Остин", – сказал он.

Также эксперт отметил, что на личную встречу с Путиным deep state Байдена не отпустил бы, поэтому переговоры пройдут в формате видеозвонка.

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"Звонок закончится для Путина неудачей. Достаточно было наблюдать, как Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба вместе в Стокгольме размазывали Сергея Лаврова по стенке. И все это – в связи с этими же Минскими соглашениями. Блинкен перечислил Лаврову шесть основных пунктов Минских соглашений, которые Москва не выполняет. Так что для России последняя отчаянная попытка снова как бы вернуть Байдена на позицию Женевы 16 июня, но я думаю, что она будет неудачной", – резюмировал он.

Также Пионтковский отметил, что в Кремле добивались встречи потому, что в Женеве Путину удалось "запудрить" Байдену мозги.

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры. Лидеры обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границ Украины и расширение НАТО на восток.

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