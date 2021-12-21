США попередили про заворушення в Україні – радять сюди не їхати

Вашингтон продовжує вважати нашу країну небезпечною для своїх громадян

Американцям небезпечно перебувати в нашій країні / Колаж "Сьогодні"

Уряд США підтвердив рекомендації для громадян щодо небезпеки перебування в Україні.

Ці рекомендації з'явилися на сторінці посольства США у Twitter.

Реклама

Заява

"Держдепартамент продовжує рекомендувати громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути питання про поїздки через збільшені загрози з боку Росії. Дотримуйтесь підвищеної обережності через злочинність та цивільні заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", – повідомляє посольство у соцмережі Twitter.

У листопаді посольство США рекомендувало американцям не відвідувати прикордонні регіони України, а також окупований Крим через "нестандартні військові дії Росії". "Рекомендації щодо подорожей в Україні залишаються на рівні "4": не мандрувати", – сказано в повідомленні.

Ситуація