США попередили про заворушення в Україні – радять сюди не їхати

Уряд США підтвердив рекомендації для громадян щодо небезпеки перебування в Україні.
Ці рекомендації з'явилися на сторінці посольства США у Twitter.
Заява
"Держдепартамент продовжує рекомендувати громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути питання про поїздки через збільшені загрози з боку Росії. Дотримуйтесь підвищеної обережності через злочинність та цивільні заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", – повідомляє посольство у соцмережі Twitter.
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У листопаді посольство США рекомендувало американцям не відвідувати прикордонні регіони України, а також окупований Крим через "нестандартні військові дії Росії". "Рекомендації щодо подорожей в Україні залишаються на рівні "4": не мандрувати", – сказано в повідомленні.
Ситуація
- На початку грудня Вашингтон повідомив, що поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян із України через загрозу з боку Росії.
- Проте раніше американський телеканал СNN з посиланням на свої джерела повідомив, що влада США розробляє план евакуації своїх громадян із України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни.
- Британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва.
- Американське видання New York Times повідомило, що Росія не тільки накопичує свої війська на нашому кордоні, вона також готується до проведення масштабної кібератаки на енергетичну систему України та проти урядових веб-ресурсів.