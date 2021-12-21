США предупредили о беспорядках в Украине – советуют сюда не ехать

Правительство США подтвердило рекомендации для своих граждан относительно опасности пребывания в Украине.
Эти рекомендации появились на странице посольства США в Twitter.
Заявление
"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", – сообщает посольство в соцсети Twitter.
Далее по теме
В ноябре посольство США рекомендовало американцам не посещать приграничные регионы Украины, а также оккупированный Крым из-за "нестандарных военных действий России". "Рекомендации по путешествиям в Украине остаются на уровне "4": не путешествовать", – было сказано в сообщении.
Ситуация
- В начале декабря Вашингтон сообщил, что пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины из-за угрозы со стороны России.
- Однако чуть ранее американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны.
- Британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества.
- Американское издание New York Times сообщило, что Россия не только накапливает свои войска на нашей границе, она также готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.