США готують несподіваний сценарій, якщо Путін захопить Україну – ЗМІ

У Вашингтоні розглядають афганський варіант ведення партизанської війни проти Росії

У разі найнегативнішого сценарію, українському опору дадуть летальну зброю / Колаж "Сьогодні"

Крім роботи на дипломатичному фронті та підготовки України до кібервійни американці також розробляють варіанти надання нам допомоги у разі необхідності ведення партизанської війни. Розглядаються навіть варіанти надання партизанським формуванням переносних зенітно-ракетних комплексів, які добре зарекомендували себе під час війни в Афганістані 1979-1989 роки.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє американська газета The Washington Post.

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На випадок вторгнення

"Ми готові розглянути ряд речей, які ми не розглядали в минулому, і результати будуть дуже значними для РФ, але я не вдаватимуся до подробиць", – розповів виданню представник Білого дому.

План, що розглядається у Вашингтоні, передбачає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим для опору вторгненню російських військ та аналогічну матеріально-технічну підтримку повстанським групам, якщо Росія скине український уряд і почнеться партизанська війна.

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