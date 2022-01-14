СІЗО чи мільярд. Призначено засідання суду щодо Порошенка

Правоохоронці чекають не дочекаються повернення політика до України

Порошенка вже чекають у суді. Колаж "Сьогодні"

Розгляд запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва для підозрюваного у держзраді п'ятого президента України Петра Порошенка відбудеться 17 січня об 11:00.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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У ДБР зазначили, що йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям т.зв. "Л/ДНР".

"17 січня 2022 року об 11:00 буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка Петра Олексійовича", – йдеться у повідомленні.

Також Порошенко матиме можливість вийти під заставу у розмірі 1 мільярда гривень.

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Ситуація з Порошенком