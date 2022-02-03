"Росія не виживе": Аваков пригрозив Путіну

Ексглава МВС спрогнозував катастрофу для РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін заплатить високу ціну у разі повномасштабної воєнної агресії проти України, а РФ перестане існувати як держава.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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"Путінський режим і сам Путін розуміє, що якщо він наважиться на агресію щодо України, то заплатить дуже високу ціну. Ми маємо безпрецедентну в історії підтримку нашої країни з боку західних партнерів. День за днем божевільна консолідація сил. День за днем візити... Приїжджає лідер західної країни й нам дуже чітко дає зрозуміти – я Україну просто так віч-на-віч з агресором не залишу", – сказав він.

Аваков вважає, що Росії буде важко, якщо вона нападе.

"Це буде катастрофа для Росії. Росія не виживе після цієї війни як держава. Але й нам буде дуже важко. І для нас це катастрофа", – сказав ексміністр.

Ексглава МВС наголосив, що українці захищають свою землю, і для них "це праведна війна".

"А росіяни? Як пояснити російській людині, просоченій пропагандою радянських років, а потім російською пропагандою, усіма суперпатріотичними фільмами тощо – якого біса ви увійшли на територію України, ви що тут робите? Дух наших військ та зарядженість їх буде зовсім інша", – додав він.

Опубліковано нові знімки військ РФ біля кордонів України

ЗМІ опублікували нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України й на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.

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Відповідні кадри оприлюднив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

"Супутникові знімки показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", – зазначив журналіст.

Загроза вторгнення РФ в Україну