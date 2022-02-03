"Россия не выживет в случае вторжения": Аваков пригрозил Путину

Президент России Владимир Путин заплатит высокую цену в случае полномасштабной военной агрессии против Украины, а РФ перестанет существовать как государство.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Путинский режим и сам Путин понимает, что если он решится на агрессию в отношении Украины, то заплатит очень высокую цену. Мы имеем беспрецедентную в истории поддержку нашей страны со стороны западных партнеров. День за днем сумасшедшая консолидация сил. День за днем визиты… Приезжает лидер западной страны и нам очень четко дает понять – я Украину просто так один на один с агрессором не оставлю", – сказал он.
Аваков считает, что России будет тяжело, если она нападет.
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"Это будет катастрофа для России. Россия не выживет после этой войны как государство. Но и нам будет чудовищно тяжело. И для нас это катастрофа", – сказал экс-министр.
Экс-глава МВД подчеркнул, что украинцы защищают свою землю, и для них "это праведная война".
"А русские? Как объяснить русскому человеку, пропитанному пропагандой советских лет, а потом российской пропагандой, всеми суперпатриотичными фильмами и так далее – какого черта вы вошли на территорию Украины, вы что десь делаете? Дух наших войск и заряженность их будет совершенно другая", – добавил он.
Опубликованы новые снимки войск РФ у границ Украины
СМИ опубликовали новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.
Соответствующие кадры обнародовал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.
"Спутниковые снимки показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", – отметил журналист.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.