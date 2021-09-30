Разумков: Є команда, але немає партії

Спікер ВР каже, що участь у політиці дозволяє "міняти ситуацію в країні" й "це завжди командна гра"

Разумков сказав, що йому подобається політика Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, якому нардепи подали заяву з вимогою його відставки, заявив, що в парламенті є народні депутати, яких він вважає своєю командою.

Про це спікер заявив в інтерв'ю Українській правді.

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"Так, в мене є команда. В мене є велика кількість народних депутатів, яких я щиро вважаю командою. І не лише своєю командою. В першу чергу навіть не своєю командою, а командою України. Людей, які дійсно готові працювати на користь нашої держави", – сказав Разумков.



Він зазначив, що велика кількість депутатів у фракції "Слуга народу" – люди, з якими він "пройшов життєвий шлях".



За словами спікера Ради, якщо його відправлять у відставку з нинішньої посади, він залишиться в політиці.

"Мені це подобається. Це інструмент, який дозволяє тобі змінювати ситуацію в країні. Це не може залежати лише від тебе. Це завжди командна гра, це завжди різні люди, які тобі допомагають або тобі заважають", – пояснив Разумков.

Він додав, що йому "вже закидають питання про побудову партії".

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"Я вже чув, що у мене партія побудована, багато чув. Але це говорять ті, хто нічого не розуміє в побудові партії", – зазначив Разумков.

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Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся перший віцеспікер Ради Стефанчук, який прямо там висунув претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому в проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди антиолігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова.

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Читайте докладніше у нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

До того ж уже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.