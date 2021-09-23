"Це не весілля, щоб запрошувати": "слуги народу" можуть не взяти Разумкова в Трускавець

Напередодні спікер парламенту скаржився, що йому не надійшло запрошення на з'їзд партії – Корнієнко та Арахамія відповіли

"Слуги народу" можуть виїхати без свого першого номера Разумкова. Колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга народу" на початку жовтня проведе з'їзд за участі президента України в Трускавці, але поки що не направляла запрошення спікеру Верховної Ради і першому номеру політсили Дмитру Разумкову – депутати ще обговорять це питання.

Про це заявили в керівництві партії, передає Українська правда.

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Напередодні Разумков заявив, що поки не отримував запрошення до Трускавця, але не проти поїхати.

"Запросять – обов'язково візьму участь, не запросять – не прийму. Я ж не ходжу в гості без запрошення", – говорив він.

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко

Він попередив, що останнім часом погано функціонує система електронного документообігу Ради, тому запрошення на з'їзд будуть здійснювати "неформальним" способом.

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"Засідання фракції в Трускавці – це не весілля ... Ми не робимо спеціальні запрошення в стилі сільського весілля, сучасного весілля, з квітами, без квітів. Це робоча нарада і її учасники у відповідний строк отримають відповідні запрошення", – сказав глава партії.

Нардеп також не виключив, що графік Разумкова може перешкодити йому поїхати до Трускавця, оскільки в той час він може перебувати з міжпарламентською делегацією в Польщі. Або перешкодити поїздці можуть проблеми зі здоров'ям (зараз спікер продовжує лікування від ковіду).

Глава фракції "СН" у Верховній Раді Давид Арахамія

Він підтвердив, що Разумкова ще не запрошували до Трускавця. А на уточнююче запитання, чи покличуть, він відповів: "Треба питати у фракції", пише УНІАН. Також прокоментував майбутнє спікера.

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"Будемо чекати Разумкова, коли він одужає, і будемо зустрічатися. Потім будемо сідати разом з фракцією і з паном Разумковим, спілкуватися, як будемо жити далі", – сказав глава фракції.

Конфлікт Разумкова з "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

Крім того, вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією або з олігархами.