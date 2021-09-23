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"Це не весілля, щоб запрошувати": "слуги народу" можуть не взяти Разумкова в Трускавець

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 17:23
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Напередодні спікер парламенту скаржився, що йому не надійшло запрошення на з'їзд партії – Корнієнко та Арахамія відповіли
"Слуги народу" можуть виїхати без свого першого номера Разумкова. Колаж "Сьогодні"
"Слуги народу" можуть виїхати без свого першого номера Разумкова. Колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга народу" на початку жовтня проведе з'їзд за участі президента України в Трускавці, але поки що не направляла запрошення спікеру Верховної Ради і першому номеру політсили Дмитру Разумкову – депутати ще обговорять це питання.

Про це заявили в керівництві партії, передає Українська правда.

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Напередодні Разумков заявив, що поки не отримував запрошення до Трускавця, але не проти поїхати.

"Запросять – обов'язково візьму участь, не запросять – не прийму. Я ж не ходжу в гості без запрошення", – говорив він.

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко

Він попередив, що останнім часом погано функціонує система електронного документообігу Ради, тому запрошення на з'їзд будуть здійснювати "неформальним" способом.

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"Засідання фракції в Трускавці – це не весілля ... Ми не робимо спеціальні запрошення в стилі сільського весілля, сучасного весілля, з квітами, без квітів. Це робоча нарада і її учасники у відповідний строк отримають відповідні запрошення", – сказав глава партії.

Нардеп також не виключив, що графік Разумкова може перешкодити йому поїхати до Трускавця, оскільки в той час він може перебувати з міжпарламентською делегацією в Польщі. Або перешкодити поїздці можуть проблеми зі здоров'ям (зараз спікер продовжує лікування від ковіду).

Глава фракції "СН" у Верховній Раді Давид Арахамія

Він підтвердив, що Разумкова ще не запрошували до Трускавця. А на уточнююче запитання, чи покличуть, він відповів: "Треба питати у фракції", пише УНІАН. Також прокоментував майбутнє спікера.

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"Будемо чекати Разумкова, коли він одужає, і будемо зустрічатися. Потім будемо сідати разом з фракцією і з паном Разумковим, спілкуватися, як будемо жити далі", – сказав глава фракції.

Конфлікт Разумкова з "Слугою народу"

  • Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".
  • Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
  • Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

Крім того, вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією або з олігархами.

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