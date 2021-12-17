"Путін нехай далі фантазує": Аваков різко відповів на вимоги РФ щодо України

Ставлячи умови НАТО про те, кого приймати до Альянсу – РФ втручається у внутрішні справи інших країн

Аваков розкритикував ухвалений РФ та США договір про невступ України до НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання про вступ України до НАТО – справа виключно України та НАТО. Так прокоментував екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Telegram документ МЗС Росії до США, в якому РФ вимагає від Штатів не приймати колишні Республіки СРСР

"Путінське МЗС оприлюднило проєкт Договору між РФ і США про гарантії безпеки, в якому "виходячи з неухильного дотримання принципу невтручання у внутрішні справи" – зобов'язує США "відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних республік", – написав політик .

Аваков вважає, що вимоги Росії до США не приймати до Альянсу суверенні держави, є втручанням у їхні внутрішні справи.

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"Це все, що слід знати про режим путіна та його розуміння міжнародної політики. Імперський шовінізм, який перетворює серйозний міжнародний документ на повний абсурд!", – додав політик.

Також колишній глава МВС подякував міжнародним партнерам за солідарність з Україною у питанні вибору свого політичного курсу, зокрема, бажання приєднатися до НАТО.

"Путін може й надалі фантазувати, що завгодно в межах своєї хворобливої фантазії та своїх кордонів!", – написав Аваков.

Росія боїться вступу України до НАТО