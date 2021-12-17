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"Путин пусть дальше фантазирует": Аваков резко ответил на требования РФ по Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 декабря, 17:43
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Ставя условия НАТО о том, кого принимать в Альянс – РФ вмешивается во внутренние дела других стран
Аваков раскритиковал принятый РФ и США договор о невступлении Украины в НАТО
Аваков раскритиковал принятый РФ и США договор о невступлении Украины в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос о вступлении Украины в НАТО – дело исключительно Украины и НАТО. Так прокомментировал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Telegram документ МИД России к США, в котором РФ требует от Штатов не принимать бывшие Республики СССР.

"Путинский МИД обнародовал проект Договора между РФ и США о гарантиях безопасности, в котором "исходя из неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела" – обязывает США "отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических республик", — написал политик.

Аваков считает, что требования России к США не принимать в Альянс суверенные государства, является вмешательством в их внутренние дела.

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"Это все, что следует знать о режиме путина и его понимании международной политики. Имперский шовинизм, превращающий серьезный международный документ в полный абсурд!", — добавил политик.

Также бывший глава МВД поблагодарил международных партнеров за солидарность с Украиной в вопросе выбора своего политического курса, в частности, желания присоединиться к НАТО.

Россия боится вступления Украины в НАТО

  • Президент России Владимир Путин во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, дал четко понять, что он добивается невхождения Украины в западные союзы.
  • Во время этих же переговоров Вашингтон отметил, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
  • Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
  • В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.
  • 17 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс – в первую очередь Украину, Молдову, Грузию.

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