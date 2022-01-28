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Порошенко не даватиме свідчення з Медведчуком: реакція ДБР

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 15:47
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П'ятий президент відмовляється від перехресного допиту

Перехресного допиту п'ятого президента України Петра Порошенка з нардепом Віктором Медведчуком не буде. Про це заявили адвокати експрезидента Ілля Новіков та Ігор Головань, повідомляє УНІАН.

За словами Новікова, якщо в Державному бюро розслідувань влаштують одночасний допит Порошенка та Медведчука, то п'ятий президент прийде, але нічого не говоритиме, бо раніше вже дав усі свідчення.

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"Звичайно, вони можуть зняти картинку, як у кабінеті слідчого перебувають Порошенко та Медведчук, зняти картинку, як вони заходять та виходять. Це і все," – додав Головань.

Адвокати зазначили, що відмовлятися чи давати свідчення – це право громадянина, і що захисту Порошенка байдуже, які свідчення даватиме Медведчук.

Реакція ГБР

В ДБР звернулися до Порошенка з нагадуванням, що будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та процесуальних дій, які потрібно провести під час розслідування.

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"Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс. Наголошуємо, брати участь у процесуальних діях є обов'язком Петра Порошенка. Саме закон визначає, що має певні обов'язки, які він повинен виконувати, а не керуватися особистими бажаннями з цього приводу. Тому з прикрістю сприймаємо слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний "не співпрацюватиме зі слідством" , – йдеться у заяві.

У ДБР вважають, що запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання занадто поблажливий. На їхню думку, Порошенко хоче зірвати слідство та лише політизує процес.

Також у бюро повідомили, що 31 січня допит Віктора Медведчука не планується. Отже, про перехресний допит з Петром Порошенком не йдеться.

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Раніше радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявляла, що одночасний допит Порошенка та Медведчука не виключений.

"Як відомо, нардеп Віктор Медведчук уже допитувався. Якщо з'являться невідповідності у показаннях, такий допит не виключається", - сказала вона.

Також вона зазначила, що для того, щоб це сталося, спочатку потрібно провести допит Петра Порошенка.

Справа проти Порошенка

  • 20 грудня 2021 року п'ятому президентові України, народному депутату Петру Порошенку було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення нардепа відбувалося бурхливо: прихильники політика зустрічали його біля терміналу . Одразу з аеропорту він вирушив до суду.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.
  • 19 січня суд обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, зобов'язавши здати паспорти для виїзду за кордон та не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого.
  • 21 січня Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу.
  • На 28 січня призначено судове засідання за апеляційною скаргою прокурора та апеляційною скаргою захисту Порошенка.

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