Порошенко не будет давать показания с Медведчуком: реакция ГБР

Перекрестного допроса пятого президента Украины Петра Порошенко с нардепом Виктором Медведчуком не будет. Об этом заявили адвокаты экс-президента Илья Новиков и Игорь Головань, передает УНИАН.
По словам Новикова, если в Государственном бюро расследований устроят одновременный допрос Порошенко и Медведчука, то пятый президент придет, но ничего не будет говорить, так как ранее уже дал все показания.
"Конечно, они могут снять картинку, как в кабинете следователя находятся Порошенко и Медведчук, снять картинку, как они заходят и выходят. Это и все", — добавил Головань.
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Адвокаты отметили, что отказываться или давать показания – это право гражданина, и что защите Порошенко безразлично, какие показания будет давать Медведчук.
Реакция ГБР
В ГБР обратились к Порошенко с напоминанием, что любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и процессуальных действий, которые нужно провести во время расследования.
"Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс. Подчеркиваем, участвовать в процессуальных действиях является обязанностью Петра Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет. Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием", — говорится в заявлении.
В ГБР считают, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. По их мнению, Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс.
Также в бюро сообщили, что 31 января допрос Виктора Медведчука не планируется. Следовательно, о так перекрестном допросе с Петром Порошенко не может идти речи.
Ранее советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявляла, что одновременный допрос Порошенко и Медведчука не исключен.
"Как известно, нардеп Виктор Медведчук уже допрашивался. Если появятся несоответствия в показаниях, такой допрос не исключается", – сказала она.
Также она отметила, что для того, чтобы это произошло, сначала нужно провести допрос Петра Порошенко.
Дело против Порошенко
- 20 декабря 2021 года пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно: сторонники политика встречали его возле терминала. Сразу из аэропорта политик направился в суд.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
- 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
- 21 января Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
- На 28 января назначено судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе защиты Порошенко.