В ГБР не исключают перекрестный допрос Порошенко с Медведчуком

На 31 января запланирован допрос пятого президента Украины Петра Порошенко касательно "угольного дела". Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"На 31 января запланировано допросить в качествен подозреваемого касательно криминального правонарушения о поставках угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах. Следователям важно услышать ответы на вопросы касательно обстоятельств, событий и принятых решений, которые происходили именно в тех годах", – сказал она.
Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука
"Касательно перекрестного допроса. У нас получилось такое недоразумение: дело в том, что в криминально-процессуальном кодексе нет такого понятия, как перекрестный допрос. В кодексе есть такой термин, как "одновременный допрос" . Следователь имеет право провести его для двух или более человек, уже допрошенных, для выяснения причин в разнице показаниях . Это ч.9 ст. 224 КПК", – сказала она.
Также она отметила, что для того, чтобы провести это произошло, изначально нужно провести допрос народного депутата Петра Порошенко.
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"Как известно, нардеп Виктор Медведчук уже допрашивался. Если появятся несоответствия в показаниях, такой допрос не исключается", – резюмировала она.
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