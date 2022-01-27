У ДБР не відкидають перехресний допит Порошенка з Медведчуком

Це буде можливо після допиту Порошенка

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На 31 січня заплановано допит п'ятого президента України Петра Порошенка щодо "вугільної справи". Про це повідомила радник з комунікацій ГБР Тетяна Сап'ян.

"На 31 січня заплановано допитати в якості підозрюваного народного депутата Петра Порошенка, у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках. Слідчим важливо почути відповіді на питання щодо обставин, подій та прийнятих рішень, які відбувалися саме у тих роках" – сказала вона.

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Перехресний допит Порошенка та Медведчука

"Щодо перехресного допиту. У нас вийшло таке непорозуміння: річ у тому, що у кримінально-процесуальному кодексі немає такого поняття, як "перехресний допит". У кодексі є такий термін, як "одночасний допит". Слідчий має право провести його для двох або більше осіб, уже допитаних, для з'ясування причин у різниці свідченнях. Це ч.9 ст.224 КПК", – сказала вона.

Також вона зазначила, що для того щоб це сталося, спочатку потрібно провести допит народного депутата Петра Порошенка.

"Як відомо, нардеп Віктор Медведчук вже допитувався. Якщо з'являться невідповідності у свідченнях, такий допит не виключається", – резюмувала вона.

Суд над Порошенком

20 грудня 2021 року Петру Порошенку було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради. Йому звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, зобов'язавши здати паспорти для виїзду за кордон та не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого. Порошенко заявив, що оскаржить рішення суду, оскільки воно заважатиме йому вести політичну діяльність.

21 січня Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу.