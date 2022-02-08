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Порошенко написав таємного листа Зеленському: деталі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 19:45
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П'ятий президент запропонував чинному об'єднатися
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко надіслав чинному президенту Володимиру Зеленському непублічний лист із закликом залишити чвари на тлі зовнішніх загроз. Про це розповів дипломат Костянтин Єлісєєв у ефірі телеканалу "Україна 24".

"В одному з інтерв'ю п'ятий президент несподівано сказав, що він нещодавно надіслав президенту Зеленському особистий лист, де звернувся з одним закликом: давайте залишимо внутрішньополітичні дискусії та емоції й об'єднаємо країну перед загрозою повномасштабної російської агресії. Я дуже сподіваюся, що президент Зеленський сигнал отримав, і що президент Зеленський продемонструє лідерство" , – сказав він.

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Сам Петро Порошенко раніше розповів про це в інтерв'ю телеканалу CNBS, що вийшло 3 лютого. Він сказав, що це сталося за 2,5 тижні до цього.

"Я написав особистий лист і віддав йому через спікера парламенту. Це був заклик до єдності. Ми повинні об'єднатися, щоб відбити можливу атаку Путіна" , – сказав він.

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Пропозиція Путіна

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що РФ готова надати політичний притулок Петру Порошенку. Путін сказав, що раніше вже пропонував Петру Порошенку надати притулок, якщо у нього виникнуть "якісь складності в майбутньому".

Також Путін сказав, що вважає "переслідування Порошенка як державного злочинця надмірною заявкою на успіх чинного керівництва".

У відповідь на це п'ятий президент України дав пораду Путіну.

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"Володимире Володимировичу нарешті пора усвідомити, що ми розберемося самі тут, в Україні. І споконвічна російська практика "піклуватися" про українську політику та політиків вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України" , – сказав Петро Порошенко.

Також політик заявив, що, переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, президент України Володимир Зеленський "хоче зробити подарунок Путіну".

Справа Порошенка

П'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру в держзраді 20 грудня. Його підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

17 грудня слідчі ДБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них на автомобілі. Того ж дня Порошенко відбув у закордонну поїздку, яка тривала місяць. Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід Петру Порошенку – його відпустили під особисте зобов'язання, проте майно політика заарештували.

При цьому Петро Порошенко прибув на допит у ДБР та заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством. Політик зазначив, що цю позицію погоджено з адвокатами.

Також Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна Петра Порошенка. Причиною стала хвороба одного із суддів.

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