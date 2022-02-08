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Порошенко написал тайное письмо Зеленскому: детали

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 19:45
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Пятый президент предложил нынешнему объединиться
Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Петр Порошенко, Владимир Зеленский / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко направил действующему президенту Владимиру Зеленскому непубличное письмо с призывом оставить распри на фоне внешних угроз. Об этом рассказал дипломат Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина 24".

"В одном из интервью пятый президент неожиданно сказал, что он недавно отправил президенту Зеленскому личное письмо, где обратился с одним призывом: давайте оставим внутриполитические дискуссии и эмоции и объединим страну перед угрозой полномасштабной российской агрессии. Я очень надеюсь, что президент Зеленский сигнал получил, и что президент Зеленский продемонстрирует лидерство", — сказал он.

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Сам Петр Порошенко ранее рассказал об этом в интервью телеканалу CNBS, которое вышло 3 февраля. Он сказал, что это случилось за 2,5 недели до этого.

"Я написал личное письмо и отдал ему через спикера парламента. Это был призыв к единству. Мы должны объединиться, чтобы отразить возможную атаку Путина", — сказал он.

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Предложение Путина

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что РФ готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Путин сказал, что ранее уже предлагал Петру Порошенко предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем".

Также Путин сказал, что считает "преследование Порошенко как государственного преступника чрезмерной заявкой на успех действующего руководства".

В ответ на это пятый президент Украины дал совет Путину.

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"Владимиру Владимировичу наконец-то пора осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", — сказал Петр Порошенко.

Также политик заявил, что, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, президент Украины Владимир Зеленский "хочет сделать подарок Путину".

Дело Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Его подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

17 декабря следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц. Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко – его отпустили под личное обязательство, однако имущество политика арестовали.

При этом Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием. Политик отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

Также Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества Петра Порошенко. Причиной стала болезнь одного из судей.

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